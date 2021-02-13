拜仁慕尼黑周五落實今夏會簽下RB萊比錫中堅烏柏美卡奴，而他們從德甲競爭對手中羅致最好球員，從來不是新鮮事，過去就有不少這類以本傷人的案例，像在周四世冠盃對堤格雷斯奠勝的班捷文柏華特，兩年前也與烏柏美卡奴一樣，從史特加過檔。

拜仁付出4,250萬歐元的違約金，將烏柏美卡奴成功搶下，而2019年1月簽班捷文柏華特時，也是同樣給出3,500萬歐元的違約金，買斷這位法國右閘與史特加之間的合約。同年夏天，拜仁從慕遜加柏簽入法國翼鋒米高吉辛斯，也是付出這位21歲小將與前東家所簽下的1,000萬歐元違約金，只是吉辛斯在拜仁踢不上正選，去夏已被借往馬賽爭取上陣機會。

從多蒙特簽射手羅拔利雲度夫斯基等已起碼5年以上的交易不談，拜仁近年從競爭對手簽下的球員還有不少，中場哥列斯卡於18年夏天由史浩克04免費過檔，基拿比則是17年夏天，拜仁啟動他與雲達不來梅合約中的買斷條款，以800萬歐元的廉價引入。另外，中堅歷卡斯蘇尼與中場施巴斯坦魯迪是同一年夏天從賀芬咸簽下，後者因在隊內的競爭中被淘汰，第2年夏天已被售至史浩克04。

值得一提，拜仁在完成這宗賀芬咸孖寶的交易前半年左右，在冬窗也從該隊回購前鋒辛度華拿，這類削弱競爭對手實力的轉會策略，從而也令他們在德甲的霸主地位更穩固。

拜仁近5年從德甲競爭對手簽下的球員

2016年

曉姆斯（史特加） - 3,800萬歐元

2017年

辛度華拿（賀芬咸）- 轉會費不詳

歷卡斯蘇尼（賀芬咸）- 轉會費不詳

施巴斯坦魯迪（賀芬咸）- 免費

基拿比（雲達不來梅）- 800萬歐元

2018年

哥列斯卡（史浩克04）- 免費

2019年

班捷文柏華特（史特加）- 3,500萬歐元

艾比（漢堡）- 250萬歐元

米高吉辛斯（慕遜加柏）- 1,000萬歐元

2020年

紐布爾（史浩克04）- 免費

2021年

烏柏美卡奴（RB萊比錫）- 4,250萬歐元

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