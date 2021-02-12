冬季正式以3,700萬鎊（約3.9億港元）轉會費加盟曼聯的18歲小將阿密特迪亞路（前譯迪亞路查奧爾），雖然至今仍未為一隊上陣，但因在U23表現出色，所以備受球迷期待。不過近日這位科特迪瓦翼鋒就惹上官非，被意大利足總指控他過去曾經偽造文件，指其護照上的雙親都並非其真實的雙親。

6年前迪亞路跟現時效力意甲薩斯索羅的哥哥夏密特（Hamed），隨父親Hamed Mamadou Traore及母親Marina Edwige Carine Teher由科特迪瓦申請家庭簽証成功來到意大利。當時已經有消息指二人並非迪亞路的父母，迪亞路只是假助二人身份增加移民意大利的機會。而近日意大利足總正式落案控告迪亞路及哥哥偽造文件，指有關文件有助他於在17年加盟阿特蘭大。據悉二人已經認罪，並同會向意足總支付48,000歐元（約45萬港元）的罰款。

而其實早於迪亞路決定在曼聯的球衣背面，印上自己的名字Amad而非Traore時，當時已經有指他已經棄用有關姓氏。當時有新聞指其實迪亞路是兒童人口販賣的受害者，被足球經理人揀中由非洲帶到意大利，只是他幸運地踢出名堂更加盟曼聯。

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