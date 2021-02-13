由名宿變名嘴的前曼聯鐵血隊長堅尼，經常批評現今球星愛用社交網絡不專心事業，但他最近竟也建立了自己的Instagram賬戶，上載了一張他與愛犬的照片。

當加利尼維利、加歷查及米卡李察士等評述「同行」長用社交網絡，堅尼一直未有自己的Twitter或IG賬戶，或者最近也被其他人游說，這位鐵漢終於屈服，建立了他個人的IG賬戶。

這個IG賬戶用了自己年幼時的小孩模樣作為頭像，而第一篇發放的帖子是他和愛犬的相片，相中的他穿上一件大衣，還戴上連衣帽。他在下面的附註寫上「人類最好的朋友」來形容他的愛犬。

令人難以置信是，堅尼開啟了IG賬戶後，數小時已有40萬人追蹤他，但他本人則沒有追蹤任何朋友。不過，這已足以教其他名宿感到興奮，包括米卡李察士、加歷查及前隊友高爾都有留言表示驚訝，當中近期與他一同工作而變得熟絡的李察士更寫上：「他在這裏了」，然後配上幾個笑臉emoji。

至於另一位評述同行、前阿仙奴射手伊恩胡禮，更在自己的賬戶上載他與堅尼過往的合照，寫道：「我親愛的朋友終於加入IG狂潮了。」

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