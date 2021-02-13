季初由火箭加盟網隊的球星夏登（James Harden）周五接受ESPN《The Jump》主持Rachel Nichols訪問時，首次為自己離開火箭前種種行為包括延遲歸隊和公開批評隊友道歉。至於外界對擁有杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）和他的網隊並不特別看好，夏登就揚言不相信有球隊可在7場4勝的季後賽，能擊敗網隊。

對於離開火箭前自己的種種行為，夏登說：「我不是要不尊重，也不是自私。我覺得管理層知道我想要甚麼。我為事情的走向道歉，但我想必須做自己必須做的事，才能到去我想去的地方。歸功於火箭，他們不是非要把我交易到網隊不可，並可將我交易到任何一支球隊，但因為有些可靠的朋友，結果事情以正確的方式結束，我只是不喜歡那一兩個月的表現。」

回想那一兩個月的情況，夏登坦言充滿負面情緒。他說：「我一點都不喜歡，因為那個人不是我，（事情變得）戲劇和負面。對我來說，我真的不喜歡負能量，它使人疲憊，所以我不喜歡，也不認為需要發生的。我覺得這本來可以順利和容易得多，但事實就是如此。」

夏登加入網隊跟杜蘭特和K艾榮組成三巨頭，被外界批評為攻強守弱。不過夏登就認為到了季後賽時，對手根本難以在網隊身上拿到四勝擊敗他們。夏登說：「我們非常有信心，其他球隊要在7場4勝的季後賽擊敗我們4次，將非常困難。」

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