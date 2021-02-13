愛華頓主帥安察洛堤數天前接受訪問，才稱自己做了拖肥主帥後，搬到一個舒適的地區居住，怎料周五傍晚就有兩位蒙面賊人光顧他在默西賽德的新大宅，及後被當時獨自留家的女兒發現後即速速逃走。

據悉安察洛堤當時不在家，得36歲女兒Katia一人。兩位蒙面賊人闖入其住宅，盜走屋內一個保險箱，但當Katia發現兩人後，立即逃之夭夭，事件中沒有人受傷。警方於傍晚6時35分到達這所位於默郡布隆德爾山的豪宅內調查，但暫時未捉到可疑人物。

諷刺是肥安早前接受《紐約時報》訪問，還表示自己選了一個好地方居住，皆因該區靠近海邊有沙灘，空閒時可以在沙灘踩單車及散步。不過，默郡過去有不少球星的大屋都曾被賊人光顧，包括已掛靴的謝拉特及高治等。

另外，安察洛堤在愛華頓周日迎戰富咸前的英超記招上，解釋了日前在英足盃淘汰熱刺時見到班納特安尼斯奧射入5:4一球，手上捧着一杯熱茶的他何以如此淡定：「我在喝茶，因為太冷了，快凍僵了。沒慶祝有兩個原因，一個是我手上拿着茶，另一原因是我不知道入球是否成立，因為他們要檢查是否越位。不過，我第一個感覺仍然是太冷了。」

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