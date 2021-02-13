巴塞隆拿球王美斯在去年12月對華拉度列的西甲賽事，轟入個人在巴塞隆拿的第644球，打破前球王比利在單一球會的入球紀錄。他現時將當日所穿的球鞋捐出，會在4月進行慈善拍賣為兒童抗癌基金籌款。

這對戰靴目前已被送往加泰羅尼亞國家藝術博物館，會進行為期1個月的展覽，然後再進行拍賣，所得善款就會捐予博物館近期策劃的藝術和健康計劃，用來幫助患癌兒童和他們的家庭。

美斯透過傳媒表示：「為單一球會取得644球的歷史紀錄讓我非常高興，但最重要是可以為病童的健康作出貢獻，我希望4月的拍賣會能夠提高人們對這件事的意識。」

雖然美斯當日在3:0大勝華拉度列一仗所入那球，被指已破了比利的643球紀錄，但比利以往效力的球會山度士則否認美斯已達到這項里程碑，宣稱外界認定比利所入的643球並非事實，這位巴西球王在該間球會真正入了1,091球，而多出的448球，是來自現今稱為友賽的賽事，但這些賽事獲國際足協認可為合法賽事。

另外，美斯正向另一紀錄邁進，只要在周六對艾拉維斯一仗上場，就能追平前隊友沙維的西甲出場次數，上歷史排行榜第9位。沙維在西甲出賽505場，而美斯目前則是504場，但離西甲上陣最多的球員、前巴塞及華倫西亞門將蘇比沙列達還有117場，而且在美斯前面的現役球員還有皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯及排第2的貝迪斯老牌翼鋒祖亞昆。

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