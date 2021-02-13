爵士周五在主場以129:115擊敗公鹿，連贏6場後以21勝5負，繼續壓倒湖人排在西岸榜首。貴為兩屆常規賽最有價值球員的安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo），賽後亦不禁大讚對方是當今西岸最佳的球隊。

「看着他們打球，我覺得很有趣味，就像很輕易似的。」今季有29分、15個籃板球及6次助攻的「字母哥」說。「他們的表現，就像去年的我們一樣。能打出這種水平，就一定是充滿信心，所以亦肯定難以擊敗。」

爵士在近18場比賽取得17勝，目前的21勝5負戰績冠絕聯盟。該隊今表現相當平均，高拔（Rudy Gobert）與恩高斯各得27分，米曹（Donovan Mitchell）貢獻了26分、8次助攻及6個籃板球，後備上陣的卡拉臣（Jordan Clarkson）亦有25分進賬。

儘管爵士近況大勇，今仗在三分線外四投全中的恩高斯表明，不會就此鬆懈下來：「我不認為大家就此便會感到滿意。」米曹亦認同這種說法，強調爵士的終極目標是贏得NBA總冠軍。「我們無意在二月份成為最佳隊伍，我們要在七月成為最佳隊伍。」他說。

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