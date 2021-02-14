ESPN報道，曾效力AC米蘭及車路士等勁旅的前巴西國腳柏圖，將會加盟美職聯球隊奧蘭多城。

雖然仍未正式作出公佈，但奧蘭多城周五在球會Twitter網站，貼出了一幅鴨子的相片，並寫上「在奧蘭多出現」的字句。由於柏圖（Pato）在葡萄牙語的意思為鴨子，所以美國傳媒預料，奧蘭多城最快周末就會正式宣佈簽入這位31歲前鋒。

早早已經成名的柏圖，最風光的日子可說是在07至13年效力AC米蘭的時間，他歷來為紅黑兵團合共上陣140場，攻入63球，協助球會贏得10/11年意甲冠軍，以及11年意超盃。他之後亦效力過哥連泰斯、聖保羅、車路士及維拉利爾，亦曾踢過中超的天津。柏圖在19年離開中國後，再度加盟聖保羅，至去年八月跟球會達成協議解約。國際賽方面，柏圖曾27次為巴西上陣，合共攻入10球，但他對上一次為森巴兵團出戰，已經是13年的事情。

奧蘭多城目前已有魯安格哥里奧、祖利亞烏素、安東尼奧卡路士與馬菲奧斯巴路素這幾名巴西球員在陣。曾在AC米蘭跟柏圖合作的巴西名宿卡卡，亦曾在14至17年效力奧蘭多城。

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