【名家足路】

踏入牛年，先祝各位球迷身體健康，事事如意。今周推介剛升上英冠榜首的賓福特主場對班士利為重心，希望「讓球主客和」的「主勝」可以順利開出，打響新一年頭炮。

農曆新年對筆者來說是似近還遠，當年在香港落班，每到新年便要為港聯出戰賀歲盃，賽前球員收到足總高層、港聯領隊等的利是，確實有很多難忘及令人懷念的事。香港在筆者心中，也永遠佔一個特別位置，祝願香港在牛年可像英國一樣，逐步回復正常。

曼城奪冠屬時間問題

曼城在英超前列大戰作客大破衞冕的利物浦後，目前在積分榜領先次席曼聯5分且少踢1場，只要在餘下的下半季保持水準，重奪英超冠軍基本上只是時間問題。因為曼城擁有其他英超爭標隊所欠缺的穩定性，當該隊在缺少阿古路及奇雲迪布尼等主力時仍可擊倒利物浦，這股氣勢短期內是不會減退的，唯一擔心是歐聯淘汰賽即將展開，會影響球隊發揮。

筆者季前已再押注於哥迪奧拿領軍的曼城重奪英超冠軍，曼城經過上季的重整期，今季有更穩定的演出。任何球隊要成為聯賽冠軍，其中一個重要元素就是穩定性，哥帥如何平衡人腳應付英超及歐聯是關鍵。另外，史東斯經指導後，今季在球場展示出真正能力，再次證明哥帥的眼光。

賓福特剛反勝雷丁，壓過諾域治升上英冠榜首。由丹麥籍領隊法蘭克領軍的賓福特聯賽已21場不敗，季初雖有主力前鋒奧尼屈堅斯及翼鋒賓華馬離隊，但經過短暫適應期後早已重回正軌，當中年輕前鋒艾雲東尼越戰越勇，暫取得23個聯賽入球。

賓福特過去三場都是先落後，之後技術性反勝對手，證明球員團結及決心極佳，等閒球隊基本上難在該隊身上取得甜頭。其實今季的班士利並不太差，只是攻力較弱，上場賽和森林後累積聯賽五輪不勝，正處於季內另一個低潮，此戰面對強勢的一哥賓福特難逃大敗。另外，史雲斯及米杜士堡今周也有可勝之道。

文：譚拔士