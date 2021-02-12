作為Big 6球隊，熱刺對上一次捧盃已是07/08球季的事情，自從領隊摩連奴去年上任後，就知道球會極度希望打破錦標荒。為了帶領熱刺衝擊冠軍，除非陣容傷兵問題嚴重外，否則一眾年輕小將基本上難在摩佬麾下獲得上陣機會，就連上季一度成為主力的後衞坦根加，季初因傷缺席一段時間後，就一直未有再為球隊於聯賽上陣過，反而16歲的青訓產品史加利，早前就難得可以在英超上演「地標」戰。

上季執教熱刺後，摩佬已立即着手整理球隊的防線，21歲的小將坦根加更一度搶走維頓漢的正選位置，在面對當時如日中天的利物浦，摩佬選擇讓這位後防小將上演英超處子戰。只不過上季復賽後坦根加一直受到傷患影響，導致漸失去主力位置。今季在盃賽為熱刺登場過七次的坦根加，反而在英超未有上陣機會，最近就連大軍名單也無法入選。

雖然坦根加因傷未有繼續被摩佬重用，但今季摩佬亦曾起用過另一位年輕小將，就是熱刺自家青訓產品、現時16歲的前鋒史加利。其實史加利在去年11月，在歐霸小組賽主場4:0大勝盧多格德斯一仗，就曾後備上陣，首次為熱刺一隊登場。上周熱刺主場2:0小勝西布朗，史加利在93分鐘入替孫興民，完成英超「地標」戰外，更以16歲零320日成為熱刺隊史在英超最年輕的出場球員。雖只得短短一分鐘上陣時間，不過摩佬堅稱這名小將會在未來幾年成為頂級球員：「我覺得讓這些孩子出場，對青訓學院的意義重大。我想成為第一位將他帶到英超的人，因我知道他會在未來幾年成為優秀球員。」

文：王杰