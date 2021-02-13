林書豪（Jeremy Lin）周5在G聯賽（G-League）的第2場比賽，因過犯纏身僅上場23分鐘，全取只取得7分、7助攻和3個籃板球，最後他效力的聖克魯斯勇士以92:103不敵特拉華州藍外套（Delaware Blue Coats），開季兩連敗。

林書豪今場續以正選上陣，可惜首節就有三次犯規，影響了上陣時間。結果他全場只比賽了24分鐘，10投3中只取得7分，並交出了全隊最高的7次助攻，但同時有三次失誤，表現平平。

勇士半場以31:47落後，到第3節一度追至只落後3分，可惜第四節命中率明顯下降，最後被對手拉開距離，終以92:103落敗。勇士下一場比賽，將是周日對威徹斯特人隊（Westchester Knicks）。

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