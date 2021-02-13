本地足球終有復賽之期，下周六（20日、初九）先上演菁英最後一輪分組賽，然後再續演港超聯賽事。停操約兩個月後各隊早前獲准操練，理文主教練陳曉明認為，今次停擺時間較短，加上有去年的經驗，今次復操情況較理想。

港超聯各隊獲准於本月3月起操練，至今已逾一周，足總在踏入牛年後亦即有喜訊，成功爭取初九復賽。陳曉明表示，比起去年九月復賽時，球季停擺時間較短，今次復操球員身體情況較理想，他說：「復操後有試過內部分隊賽，亦有高強度練習，我感覺球員身體態況都理想，只來球感和比賽感覺稍欠。體能比起去年復賽前為好，我們有比較過數據，可能因為今次復操前仍每日有訓練。」

有過去年「泡泡」形式比賽的經驗，陳曉明認為，球隊今次執行上更加順暢，他說：「我們已有過數次經驗，有場練波、封場、再可以練波，現在不能使用草地場、沒有健身室等，已經習慣，加上交通問題，經過上次後吸取到的經驗，今次算是順利。在防疫政策上的配合已熟悉得多，職、球員很快知道要做何事。」

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