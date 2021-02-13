利物浦周六在英超聯賽，作客在先入一球的情況下，被李斯特城反勝3:1，首次代表紅軍上陣的中堅奧辛卡巴克，似乎仍需一段時間才能完全融入球隊。

隨着這位20歲新星來投，不少紅軍球迷都寄望，今季長期串演中堅的法賓奴或佐敦軒達臣，可以重返自己最擅長的中場位置。可惜的是，法賓奴賽前又告受傷，令「神軒」今仗要繼續擔任替工夥拍奧辛卡巴克，成為紅軍今季第13對正選中堅組合。

早在英足盃出局、周中未有比賽的利物浦，唞足一周後的活力明顯有所回升，上半場無論在控球時間與攻門質量都佔有優勢，而李斯特城的目標則相當簡單，就是一有機會便放長波讓占美華迪單打獨鬥。高普今仗派遣奧辛卡巴克上陣，正是希望利用其速度箝制華迪。不過雙方接戰下來，佐敦軒達臣卻明顯紅軍兩名中堅當中，表現更佳的一位，無論是企位或一對一防守，都較新隊友更勝一籌。事實上，奧巴克在上半場末段曾經兩度失位，被李城的長傳劏穿防線，多得隊友及時「補鑊」，他才不致成為失波罪人。

戰至下半場，利物浦藉沙拿的入球打破僵局，但之後卻在八分鐘內連失三球，反勝為敗，當中第二及第三個失球，其實都與奧辛卡巴克有關。81分鐘，李斯特城放長波進攻，利物浦門將艾利臣比加棄關出迎準備解，但正在後退的卡巴克卻加上一腳踢走皮球，令華迪「冷手執個熱煎堆」，輕鬆為主隊反超前2:1。四分鐘後，李城又藉尼迪迪的直線傳球，撕破利物浦的防線，失位的卡巴克速度明顯不及哈維班尼斯，追至半路更已呈半放棄狀態，最終被對手「再插一刀」，以1:3落敗，在英超連輸三場。

據Sofascore網站統計，踢足90分鐘的奧辛卡巴克，全場觸球60次，傳球成功率達92%，但卻有五次掉失控球權，並有一次導致失球的嚴重犯錯，難怪多個網站都為這位新援，打出全隊最低的評分。更糟的是，利物浦接下來又要在歐聯16強出戰RB萊比錫，面對如此頻密的賽程，新兵默契又未足夠，紅軍要及時反彈，難度實在甚高。

文：童健

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