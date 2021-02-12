年三十晚英足盃踢埋最後2場第5圈賽事，其中新帥杜曹上任後未輸過嘅車路士作客鬥英冠嘅班士利，最後靠譚美阿巴謙下半場一箭定江山1:0小勝對手入8強。雖則杜曹嚟咗後車仔五場不敗，但今場控球率贏晒都係得一腳射門中框，實在講唔過。所以賽後呢位德國籍領隊都唔多收貨，大彈隊波唔夠勇敢，進攻上未交足貨。

今屆英足盃車路士籤運認真唔錯，連續三圈都係對低組別球隊，今場作客鬥英冠中游嘅班士利杜曹又輪換，到盃賽畀全球最貴門將阿列沙巴拿加擔正，多少希望佢可以畀啲壓力艾度亞文迪，後者喺今季加盟後幾乎場場英超都踢足。藍戰士今場波雖然有73%控球率，不過射門就輸晒得六次，係主隊14次一半都冇。全場唯一入球就喺64分鐘，前鋒阿巴謙門前接應列斯占士傳中快腳射入，呢腳亦係車仔全場唯一嘅一腳中框射門，最終阿巴謙繼上輪「戴帽」後今輪又做功臣，帶領車仔打入八強。

1:0做低班士利唔夠勇

睇返場波，其實車仔唔使輸都認真有運，事關上半場成班真係好似撻唔着，好彩下半場杜曹改踢四後衞，加埋換咗交助攻嘅占士出嚟先扭轉局面，不過入咗波後又無以為繼。難怪杜曹贏波後唔多滿意，話隊波踢嚟完全冇節奏而且怕失波唔多勇敢：「下半場有啲調動令到表現好咗，但入波後又謝晒，因為我哋感覺到對方谷晒上嚟，所以刻意返後。大家都唔夠勇，冇晒節奏同自信，咁樣面對不顧一切進攻嘅球隊實在危險，隊波理應可以踢好啲。」

曼市雙雄八強惡打

雖然杜曹唔多滿意車仔表現，但點講都好都係晉級，而同日近況極差嘅修咸頓竟然反底2:0擊敗狼隊，終止近期四連敗頹勢，亦令英足盃八強全數誕生。車路士就抽中英超包尾嘅錫菲聯，兩隊啱啱都喺聯賽打完，車路士都係僅贏2:1，所以杜曹講明一定會難打。兩支曼徹斯特球隊都抽中硬嘢，曼城要作客鬥啱啱淘汰咗熱刺嘅愛華頓；曼聯就同樣要作客鬥喺聯賽榜力追緊佢哋嘅李斯特城，2隊波分別排聯賽嘅2、3位，家陣由聯賽鬥到英足盃，勢必係下輪最矚目對碰。8強賽事就會喺下月20同21日上演，又睇吓到時邊隊打入四強。