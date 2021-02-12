【名家足路】

【對決場次︰史柏斯亞vsＡＣ米蘭】

今日年初二，香港人經歷過去一年出街戴口罩、晚巿冇堂食、打波冇場地嘅一年，你話點會冇抗疫疲勞？新一年疫情見唔見到曙光未知，但路點都要行，好在賭波賭馬冇停過，叫做有啲娛樂，新一年喺度祝大家牛來運到，事事順利，身體健康。

上周《一燈決》盧卡東尼贏得清脆，弗賴堡贏盤之餘仲贏埋波，多蒙特上盤抵輸。今周我揀咗場意甲挑戰一哥，榜首AC米蘭作客下游史柏斯亞，今次又睇吓東尼兄嘅主場受讓博得過理論，會唔會令我輸畀同一個人twice。

今屆意甲鬥得精采，過去連贏九屆冠軍嘅祖雲達斯季初脫腳接連失分，適逢米蘭雙雄冒起，呢個三頭馬車格局睇怕都要鬥到最尾。米蘭目前以兩分領先國際，關鍵在於球隊作客戰績特佳，今季10次聯賽作客取得9勝1和不敗戰績，成績冠絕意甲，而且每場波都入兩球或以上，咁嘅表現對住意甲主場成績最差嘅史柏斯亞，讓一球嘅上盤應該穩開。

米蘭2019年10月揾咗皮奧利掌帥，上季季中搵番伊巴謙莫域回巢，踢咗半季見對辦就再同佢續約一年，暫時更以14球成為米蘭首席射手。皮奧利亦考慮到伊巴畢竟已經30有9，所以佢又喺上月轉會窗簽咗另一老將文迪蘇傑，6、70分鐘入替伊巴就啱晒。以米蘭今季越踢越有嘅走勢，都幾睇好佢哋攞意甲冠軍，米蘭對上一次贏意甲冠軍已經係10年前，巧合嘅係，當年伊巴咁啱由巴塞外借加盟，紅黑fans係咪要買定香檳呢。

文：筋肉人

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。