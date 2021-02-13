周日意甲聯賽焦點大戰，爭標分子之一國際米蘭主場迎戰拉素。國際剛於上周意盃出局，今季只餘下意甲錦標可以追逐，今場人腳齊整強陣出擊，入球有保證。對手拉素近況亦非常出色，踏入2021年後越戰越勇聯賽6連勝，前鋒恩莫比尼依然是入球保證，今場捧[2.5/3球]「大」。（球賽編號：星期日43；now638、有線654、661及無綫myTV Super 301台明日3:45am直播）

國際米蘭上周二在意盃畢業，4強次回合作客祖雲達斯0:0和局收場，未能收復首回合輸波失地，加上球隊早已在歐聯分組賽墊底出局，今季只餘下意甲冠軍可以爭逐。在今輪聯賽展開前，國際僅落後榜首AC米蘭兩分，爭標形勢仍存很多可能性。鋒線方面將繼續由首席射手盧卡古夥拍在今季意甲入球同樣已達雙位數的拿達路馬天尼斯，2人在聯賽合共已入24球，火力有足夠保證。

今季拉素於上半季要兼顧歐聯情況下表現欠穩。經過去年年尾歇冬小休之後，拉素自2021年起戰績大幅改善，球隊雖於意盃戰至八強不敵阿特蘭大出局，但在意甲越戰越勇，上輪聯賽在主場小勝卡利亞里後已連贏六場。6連勝中有5場都能夠在對手身上攻入至少2球。在今季意甲累積攻入14球的前鋒恩莫比尼保持水準，今場乘勢造訪聖西路球場，兩隊火力都強，入球「大」捧得過。

周日意甲早場羅馬主場迎戰烏甸尼斯，羅馬近6場意甲主場佔5場總入球至少達4球，今場再追[3.5球]「大」。（球賽編號：星期日4；now638、有線654及無綫myTV Super 301台今日7:30pm直播）

文：何西