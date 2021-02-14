網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）2019年夏天離隊後，上周六首次回到勇士主場作賽。勇士為了向這位幫助球隊贏得2017年和2018年總冠軍的功臣表示謝意，在第一節的暫停時間，還播放一段向KD致意的影片。KD賽後也表示，永遠都忘不了效力勇士時的快樂日子。

在比賽射入20分的杜蘭特賽後說：「致敬的影片真的很出色，我每天都會想起那些時刻。我在聯盟曾經歷過的每一個時刻，我都會思考並嘗試分析，以變得更好。我在勇士的日子真很有趣，那是一次巨大的學習經歷，尤其是在不同哲學下學習打籃球，那是一生都會伴着我的東西。」勇士會方更表示，杜蘭特下季再回來比賽時，將再一次播放向他致敬的影片，以便到時可入場的觀眾，能一起向杜蘭特歡呼致敬。

網隊教練尼殊（Steve Nash）賽前則透露，今場比賽對杜蘭特其實別具意義。他說：「杜蘭特最後一次在勇士主場比賽，已經差不多是兩年前的事。雖然因為沒有觀眾入場，這不是正常的比賽情況，但我認為這對他來說，仍是有一些特別意義。」

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