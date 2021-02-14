東京奧組季會長繼任人選至今仍未有定案，據日本傳媒透露，東京奧組委日內將會設立「選考檢討委員會」，期望在本周內敲定新任會長人選，消息指日本奧運相橋本聖子可能成為熱門人選。

東京奧組委會長森喜朗日前因性別歧視言論引咎辭職，奧運選手村村長川淵三郎原定會成為繼任人選，不過由於外界批評奧組委指名繼任者一事上欠缺透明度，日本政府方面亦提出反對，川淵最終未能上任。

據日本傳媒報道指，東京奧組委將會組織一個為數10人以內的遴選委員會選出新任會長，成員包括光學電子儀器公司佳能社長御手洗冨士夫、JOC主席山下泰裕、體育廳長官室伏廣治和多位前日本運動員等。據當地傳媒引述消息人士指，奧組委內部成員意向選出一位較年輕的女性擔任會長，相信曾經以運動員身份參加過夏季和冬季奧運會，現年56歲的奧運相橋本聖子將會成為熱門人選。

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