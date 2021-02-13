丙組（地區）聯賽於2002年創立，首季只有11支區隊與香港08及香港學界共13隊，第二季才集齊18區。當中有七隊曾出戰香港頂級聯賽，要數成續最好當然是大埔，而元朗和南區近年的表現亦不俗。

大埔是首支由丙組（地區）聯賽升上頂級聯賽的球隊，2008/09球季贏得足總盃後成首支贏頂級盃賽區隊，到2018/19球季再成為首支奪港超隊的區隊。大埔在首次升班初期即有好成續，陣中不少球員都受大球會垂青，當中李威廉在2008/09球季成為香港足球先生，其後轉投豪門南華，其弟李康廉更早就轉投天水圍飛馬，現效力理文的他，是大埔2006/07球季首戰甲組的註冊球員中，今季仍有註冊港超聯球會的唯一球員。

元朗和南區近年穩定地在港超聯，只是前者今季與大埔同樣自降甲組。元朗在2013/14球季升上2港甲，曾在2017/18球季贏過銀牌冠軍；南區則在2012/13首戰甲組，但成立港超聯後決定留守甲組，至2015/16球季才首戰港超聯，多年來維持「黑馬」本色，卻未曾染指冠軍。

此外，尚有曾於2012/13球季得港甲季軍的屯門、「堅家軍」的深水埗、沙田及黃大仙都曾出戰頂級聯賽。丙組（地區）聯賽亦於2012/13球季起與丙組（甲）聯賽合併，改為丙組及丁組，港超聯於2014/15球季成立後再易名為乙組及丙組。

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