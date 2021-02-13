多蒙特周六在德甲聯賽，雖有查頓辛祖與艾寧夏蘭特各建一功，但只能在主場以2:2逼和賀芬咸。至於同樣在地頭出戰的利華古遜，則斷送了領先兩球的優勢，跟緬恩斯踢成2:2平手。

上場作客以1:2不敵弗賴堡的多蒙特，今仗一開賽已採取主動，戰至24分鐘，查頓辛祖在左路快放殺入禁區，為主隊射成1:0。31分鐘，施巴斯坦魯迪斜線地波傳入禁區，摩尼斯達保快腳射入，為賀芬咸追平1:1。51分鐘，施巴斯坦魯迪在一次短角球勢於左路傳中，多蒙特門將馬雲希斯打手槌，皮球卻撞到賀芬咸前鋒比布的頭反彈入網，客軍反超前2:1。58分鐘，艾寧夏蘭特在對方門前混戰中「執死雞」射入，但因越位在先入球無效。81分鐘，夏蘭特在中路利用速度擺脫對方守將，並壓禁區射入，為多蒙特追和2:2，搶回一分。

同日，利華古遜憑着艾拿利奧與柏德列舒希克，在14及84分鐘各入一球，一度領先2:0，但緬恩斯在89分鐘由基列素追回一球後，再於補時階段由奇雲史杜加扳平2:2，雙方最終各得一分。

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