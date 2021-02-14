中華台北老將謝淑薇周日在澳洲網球公開賽女單第4圈直落兩盤擊敗捷克的禾祖奧蘇娃，首度晉身大滿貫8強，將與先失一盤後以2:1險勝梅古露莎晉級的大坂直美爭入4強。

35歲的謝淑薇面對較自己年輕14歲的19號種籽禾祖奧蘇娃，首盤兩度打破對手發球局後以6:4先下一城，第二盤一開始再連破對手兩發球局而以4:0領先，最後順利以6:2再贏一盤，以2:0淘汰該名2019年法國公開賽亞軍，自2005年在大滿貫「地標」以來首次躋身8強，是中華台北女子球手第一人，亦成為了公開賽時代首次打入大滿貫8強的最年長球手。

至於3號種籽日本的大坂直美對14號種籽、贏過兩個大滿貫錦標的西班牙好手梅古露莎的第4圈賽事，大坂直美在先輸一盤4:6後，第二盤曾經處於被淘汰邊緣，落後局數3:5及於第九局落後15:40，但她連贏四球保住發球局後以6:4勝出第二盤，最後再贏盤7:5，力戰1小時55分鐘後以2:1反勝梅古露莎，驚險晉身8強。今場有30次無壓力下犯錯的大坂直美賽後說︰「我覺得自己被嚇到，因為她得非常之好」，至於8強對謝淑薇的亞洲人「內訌」，大坂直美稱︰「我並不期待，那通常是很長、很艱難的比賽。」

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