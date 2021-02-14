爵士周六在主場以112:94擊敗熱火，將連勝強勢延至七場之餘，亦令對方的四連勝斷纜。

爵士在比賽初段外投手感冰冷，12次在三分線外起手只入1球，於是便改變策略強攻籃底，並加強防守，在第二及第三節比賽，兩度令熱火有超過6分鐘無法得分，從而拉開戰局。「投籃不會百發百中，這就是籃球，但我們知道每晚也可以藉着防守爭取勝利。」今仗有16分12個籃板球及3次封截的爵士中鋒高拔說（Rudy Gobert）。

米曹（Donovan Mitchell）今仗為爵士攻入了全隊最高的26分，B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）與尼安（Georges Niang）亦分別有19分及14分貢獻。

「我們的爭勝決心明顯不足，就被壓迫至起手時間末段，對方就可以用充滿紀律性的防守與高大身材吞噬你，特別是有高拔在籃底。」熱火教練史普利斯查（Erik Spoelstra）說。

紐寧（Kendrick Nunn）是役為熱火攻入全隊最高的23分，但占美畢拿（Jimmy Butler）受制於爵士的嚴密防守， 10投只中3球，全場得到15分，另一位主將艾迪巴約亦只得14分及10個籃板球。

爵士連贏七場後，暫以22勝5負，繼續排在西岸第一位。

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