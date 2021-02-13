利物浦周六在英超作客以1:3不敵李斯特城，紅軍領隊高普賽後表明不滿意VAR的判決，認為主隊追和一球越位在先。

「這是一場戰局很清楚的比賽，我們應該要勝出。我們跟得很好，亦控制着戰局，令李斯特城陷於劣勢。我們之後成功打開紀錄，其實理應可以多入幾球。形勢一路都很好，直至出現又12碼，又自由球，又說是越位，之後又不是越位，（李城）入球有效。VAR的判決構成了一定打擊，這是需要轉變的，在我看來，第一個失球是越位的，李城有三名球員越位。」高普說。「第二球明顯是出於誤會，這種情況一定要有人出聲，但我卻聽不到有人開口，情況並不理想。第三球我真的很不滿意，後防有那麼多空位，我接受不了。我們踢了75分鐘好波，但最終以1:3輸掉，正好反映出目前的處境有多複雜。」

「你可以說這是一個沉重的打擊，大部份時間我們都佔盡上風，但表現卻突然走了樣。失球之後，我們反彈得很好，與對方拉成均勢，但之後又被他們控制戰局。我們在尚餘15分鐘時落後1:2，已被完全扯散，面對李斯特城這種強隊時發生這種事情，當然會受到懲罰。」高普續道。

對於占士米拿在早段已經傷出，要由堤亞高艾簡達拿入替，高普透露這位老將並無大礙，純粹是審慎起見才把他調離戰陣。他說：「我相信是腿筋受傷了，這是他對我說的。他只有一點不適，但就不想冒險。我們也不想冒險，所以便將他換走，再看看進展怎樣吧。」

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