世界排名第二的哈蕾普，周日在澳洲網球公開女單第四圈，以盤數2:1反勝去年的法網冠軍絲維迪克，第14次殺入大滿貫八強，並將會美國老將莎蓮娜，爭奪準決賽席位。

儘管在首盤先輸3:6，但哈蕾普站穩陣腳後，連贏兩盤6:1、6:4，與絲維迪克激戰1小戰50分鐘後，終於取得最後勝利。對於將會在八強面對正爭取個人第24項女單大滿貫錦標的莎蓮娜，哈蕾普直言能夠預備的工作不多，只能全力以赴。

哈蕾普說：「莎蓮娜是一位傳奇球手，是最好的。」哈蕾普說。「我認為不必太在意如何備戰，我曾多次跟莎蓮娜對戰，已很有經驗了。我只會盡情享受比賽，盡力而為，因為你必須發揮出最佳的水準，才有機會擊敗她。」

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