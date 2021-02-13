今天2月14日是情人節，亦是英超曼聯前鋒卡雲尼的34歲生日。這位烏拉圭老將在對西布朗前更收到生日大禮，就是領隊蘇斯克查表明，希望借助以他為首的4名超過30歲球員之豐富經驗，帶領紅魔眾小將成長和爭標。

眾所周知蘇斯克查上任後為曼聯帶來的其中一個改變，就是刻意將球隊年輕化，多名30歲或以上球員如費蘭尼、安達靴里拉、艾舒利楊格和基斯史摩寧等先後被放棄，換上雲比沙卡、丹尼爾占士和雲迪碧克等新秀。不過蘇斯克查同時也認為，經驗對年輕球隊其實非常重要，而今季才加盟曼聯的卡雲尼，正正在更衣室內起了領導作用。

蘇斯克查說：「我們隊內有多名個性非常好的球員，現在更衣室內聲音更響亮，更多人願意發聲。會這樣當然是因為我們現在擁有尼曼查馬迪、迪基亞、桑馬達和卡雲尼，他們經驗豐富，而且曾贏過不少錦標。」

卡雲尼等4名超過30歲的球員，更成為曼聯更衣室內的四大長老。對此尼曼查馬迪也直認不諱，他說：「質素和經驗能帶來聯賽冠軍，之前球隊有質素，卻沒有經驗。」加上早前蘇斯克查已表明，今季曼聯是效法同由格拉沙家族擁有的美式足球隊坦帕灣海盜，用以老帶新的方針組軍，他自然希望卡雲尼能起跟海盜四分衞老將布拉迪相同的作用，一加盟就可帶領球隊贏得冠軍。

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