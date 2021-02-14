上周六英超水晶宮主場對般尼慘敗0:3，聯賽兩連敗。賽後外界焦點集中在主將韋費特沙夏因傷缺陣下，球隊又再敗陣，就連領隊鶴臣都慨嘆，難怪外界認為水晶宮是一人球隊。

鶴臣說：「我本希望在比賽中見到有一或兩名球員，可以交出如沙夏在近年比賽那樣的出色表現，而且這正是終結外界批評水晶宮進攻只靠沙夏一人的好機會，怎知我們再次失敗了。」

沙夏因拉傷大腿筋，已連續兩場聯賽缺陣，而球隊也即兩連敗。事實上，由14/15球季沙夏由曼聯重投水晶宮起，在他缺陣的近20場英超中，球隊竟輸了18場，而在這18場敗仗中，更有16場無法取得入球。難怪水晶宮被人嘲笑一旦沒有沙夏在陣，難以勝出之餘，連入球都有困難。

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