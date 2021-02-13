今年情人節剛巧是農曆大年初三赤口，也是東方龍獅守將梁冠聰（大佬）向有線體育主播郭海𣿭（Diamond）求婚成功後的首個情人節。大佬本月初趁相識六周年到大帽山向有線體育主播郭海𣿭求婚，雖然不幸遇上竊賊爆車偷走財物，但慶幸最終抱得美人歸。即使世界不似預期，但二人面對考驗時仍會互相扶持，攜手走下去。

記者/攝影：許嘉明

部份圖片由受訪者提供

二人的故事，要由六年前講起。Diamond 2014年在《體路》實習時，在一次訪問中認識大佬及其胞弟梁諾恆，即使在社交媒體互相追蹤，但也沒有太多交集，僅屬一面之緣。愛打籃球的她後來遠赴澳洲昆士蘭大學修讀傳理系學位，回港後成為有線電視新聞台體育記者，想不到因工作而跟大佬變熟絡：「我剛入行的時候，對足球認識不多，有時候在ig問問他相關的問題，慢慢就變得熟絡。」大佬稍作補充，表示自己當時開始在不同的平台寫稿，於是兩人便打開對話匣子。

手機用戶請按此放大圖表

最愛Diamond識煮飯

在訪問中，二人透過快問快答展示有多了解對方，基本上認識日期、第一次約會地點等考記性的通通難不倒這對情侶；但問到一些較主觀的感受時，二人寫完答案都會偷瞄對方，發現對方寫出跟自己截然不同的東西時，有時亦會哭笑不得。Diamond直言最欣賞大佬敢言作風，遇見不平之事也有勇氣發聲直抒己見，她笑稱大佬最欣賞自己懂得煮飯，因為大佬「見家長」時講過這一點：「有一次我媽媽問他喜歡我甚麼，他第一句就回答『識煮飯』，但這個世界上很多人都懂得烹飪，你可以聘請傭工。」大佬聽罷，馬上說這個答案淪為笑柄，但他也不忘解釋，自己欣賞Diamond爽朗的性格，並指最開心二人能互相影響，一起變得更好。

體壇在這一年因武漢肺炎接近停擺，作為業界一員的大佬和Diamond因此多了時間相處，前者坦承不失為一件好事，這位28歲東方龍獅守將更跟未婚妻在YouTube開設頻道《育成伴侶》，不時拍片跟網友分享：「我記得有一天跟她說，現時疫情體壇停擺，留在家中沒事可做，不如我們定下目標去做一件事，於是就開始在社交媒體拍片與人分享。」《育成伴侶》意即盼望共同成長，兩人直言終極目標是組隊參加一場正式比賽，想必要大佬打籃球，怎樣也比Diamond踢足球來得更易吧？怎料Diamond即高呼困難，更大爆跟大佬到街場打籃球的趣事：「有一次他跟我的朋友到街場打球，但他防守時一下就把對手撞出底線，嚇得我們呆了，要馬上跟人道歉。」

手機用戶請按此放大圖表

打街場撞到對手出底線

香港體壇為兩人牽起紅線，大佬在本月2日趁着相識6周年，特意到大帽山向Diamond求婚，雖然當日遭竊賊打爆車廂玻璃偷走財物，但大佬還是先求婚後再處理，他在社交媒體表示，兩人拍拖經歷滿佈荊棘，這段小插曲令求婚更難忘：「大概這就是我們的故事，從一開始並不平坦，在滿佈荊棘的底蘊，幸好我們仍然有着我們」。常言道「相見好，同住難」，這對已同居的情侶卻未有因相處時間增加而出現問題，Diamond指身邊有很多朋友在疫情期間，跟另一半朝夕相對，漸生磨擦而分開，但慶幸自己跟大佬不會有此感覺。

今年情人節正值農曆大年初三，問到二人在赤口如何避免爭吵時，Diamond笑言應少說話：「不要講得太多，那就不會容易爭吵。」