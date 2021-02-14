拜仁慕尼黑周日宣佈，與RB萊比錫的法國後衞烏柏美卡奴達成協議，將會在今年7月正式轉會。

拜仁體育總監沙利咸美錫早於上周五已經事先張揚簽入烏柏美卡奴的消息，不過球會要等到周日才正式官宣。拜仁在官網的聲明中表示，已經與22歲的烏柏美卡奴達成協議，將於今年7月1日正式加盟，雙方將簽約5年。

拜仁未有提及今次收購所涉及的金額，不過據德國傳媒指，拜仁方面向RB萊比錫支付了4,250萬歐元的違約金。沙利咸美錫在聲明表示，很高興烏柏美卡奴加盟拜仁，並指這位新晉法國國腳將會是拜仁未來數年的重要一員。

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