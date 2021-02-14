英冠球會賓福特上周六在球會官網和Twitter宣佈，由周日聯賽主場對班士利起，球員在開賽前不會再單膝下跪，因為他們認為此舉動，根本沒有影響力，無法起對外宣傳種族平權的作用。

球會在聲明中指：「一眾球員決定在球賽前不再單膝下跪，並由周日對班士利時開始。這是經長時間討論後，集體作出的決定。我們由去年六月起，開始在比賽前單膝下跪，但跟許多效力其他球會的球員一樣，不再相信此舉動仍有影響力。我們相信應將大家的時間和力量，用別的方法去推廣種族平權。」

事實上，賓福特非首間質疑單膝下跪對推廣種族平權沒有作用的球會。早在去年九月時，昆士柏流浪球員就曾拒絕單膝下跪，本身是黑人的昆士柏流浪高層費迪南更批評：「單膝下跪已成為『公關』行為，沒有其他意義，也失去了種族平權的訊息。」效力英超水晶宮的球星韋費特沙夏也持相近意見，他曾在節目表示，單膝下跪的行徑根本是丟臉，並表示不明白為何必須單膝下跪，以表達球員是在乎和支持種族平權。

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