日本福島縣上周六晚發生黎克特制7.3級強烈地震，東京奧運組委會周日表示，位於災區附近的三個東奧比賽場地，均未有受到損壞。

經過初步檢查後，作為棒球及壘球比賽場地的福島吾妻棒球場，以及將會上演足球賽事的宮城體育場和茨城鹿島體育場，都未有在今次地震中受損。組委會宣佈，將會配會各地方政府的安排，最快周一便會為這三座場館進行詳細堪察，以確保即將在7月23日揭幕的東京奧運，能夠在安全的環境下進行。

除此之外，作為奧運火炬傳送起點的的足球訓練中心「J-VILLAGE」，據報亦未有在地震上受到任何損毀。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！