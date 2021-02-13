周日英超有好波陪大家過情人節，風頭躉曼聯作客鬥榜尾分子西布朗。曼聯上周中於英足盃靠加時入球僅勝韋斯咸晉級，近期狀態略為飄忽，而且今季對榜下游球隊甚少大勝，今仗鬥西布朗雖然取勝難度不大，但料難大炒，讓球半/兩球實在太多，寧取下盤。

上周中曼聯在英足盃第五圈主場迎戰韋斯咸，主帥蘇斯克查收起般奴費南迪斯（B費）及麥湯米尼等主力。不過面對槌仔幫的「大巴陣」，紅魔法定時間內無計可施，當中 雲迪碧克及安東尼馬迪爾等的表現再次令球迷失望，最終仍要B費及麥湯米尼後備上陣，加時亦靠麥湯米尼一箭定江山，1:0險勝對手晉級。

紅魔遇弱旅少有大勝

雖然曼聯月初曾以9:0狂數修咸頓，但除去當場以外，一眾射手表現難以令球迷滿意，首當其衝為已經被卡雲尼搶去正選的馬迪爾，雖然對修頓一仗個人梅開二度，但至今聯賽亦只入四球。另外拉舒福特近期部份比賽埋門一腳的處理亦為人詬病，紅魔入球要靠今日34歲生辰的卡雲尼及絕對重心B費。

今仗曼聯有保羅普巴繼續因傷缺陣，料B費等主力重返正選陣容。不過翻查數據，紅魔今季對幾支榜尾分子均甚少大炒，而且未見優勢，早前就曾在主場1:2爆冷不敵榜尾錫菲聯，而對富咸、般尼及白禮頓等亦只贏一球，未可看得太高。加上球隊周中亦要應付對皇家蘇斯達的歐霸32強首回合賽事，今仗或有所保留， 僅以三分為目標下難炒西布朗。

西布朗主場穩守有術

對手西布朗由「大Sam」艾拿迪斯帶隊以後戰績亦未見太大改善，上任以來僅作客贏過狼隊，現時已經被般尼及白禮頓等拉開雙位數分差，要帶隊留在英超的機會越來越微。上輪西布朗作客鬥有哈利卡尼復出的熱刺，全場比賽幾乎11人完全退守後半場協防，最終仍以0:2落敗，但以當日一面倒的戰局而言已算有交代。

雖然冬季轉會窗球隊加入辛迪加斯及美蘭尼爾斯等中前場球員，但今仗面對曼聯恐怕都是緊守狀態，難有大作為，反而寄望曾效力曼聯的門將森莊士東如首循環般神勇演出更為實際，眾志成城下料可避免再於主場大敗一場。

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