周六英超大戰，曼城主場對熱刺，亦是今季英聯盃決賽的戲碼預演，最終曼城憑洛迪卡斯簡迪的12碼和根度簡的梅開二度，以3:0擊敗熱刺，續排英超榜首外，更保持16連勝，繼續刷新英格蘭球隊史上最長連勝紀錄。不過，狀態火熱的根度簡因傷退下火線，或對曼城接下來的賽事造成影響。

今仗除了是英聯盃決賽的預演外，更是兩位名帥哥迪奧拿和摩連奴的對決，結果兩位今仗重新拿回自己的看家本領，一位主攻，一位穩守突擊。可是，熱刺在防守上繼續了球隊近期的毛病，就是個別球員的失誤，早前熱刺已經有奧里亞、艾歷迪亞和洛里斯因為個人的犯錯令球隊失球，今仗就有賀積查治犯下天條令球隊先失球，令球隊防守反擊的如意算盤未能打響，其後壓上就令曼城有更多的破門機會。

賽前15連勝的曼城近況固然好，根度簡和哥迪奧拿都分別拿下英超1月最佳的球員和領隊。賽前有報道指12碼是球隊目前的弱點，結果今仗曼城亦換了劊子手，由防中洛迪卡斯簡迪主理，雖然他今次射入，但實則射得不算太好，被洛里斯撲到但照入。值得一提是，哥帥賽前曾指可能會由門將艾達臣摩拉斯主射12碼，這位巴西門將當時都有上前希望主射但被貝拿度施華推回去，但他今仗亦有一個助攻，亦是喜出望外的收獲。

至於今仗梅開二度的根度簡，近期狀態火熱眾所周知，他的轉身、和隊友配合和入楔的時機都令曼城的進攻更加鋒利，今仗的第二個入球，他和史達寧、菲爾科頓的配合，令熱刺的防守球員「得個望字」，他近12場英超攻入11球，亦是2021年攻入最多聯賽入球的英超球員。看他今年的表現，想當年哥帥在他撐住拐杖時，亦要決定買他到曼城是絕對有原因，不過，他撐住拐杖加盟曼城真的有原因，他今仗不幸拉傷鼠蹊位置，應該要休戰一段時間，但近期他對曼城的重要性可以說比奇雲迪布尼和阿古路更大，他和史達寧、菲爾科頓亦非常合拍，他的缺陣可能會令曼城在未來的賽事出現暗湧。

看看賽程，曼城未來的賽程亦不易應付，先要連續作客鬥愛華頓和阿仙奴，再要應付歐聯鬥慕遜加柏，雖然未知根度簡的傷患情況，但能否繼續刷新英格蘭球隊史上最長連勝紀錄，就要看看哥迪奧拿的功力了。

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