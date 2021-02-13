和富大埔近二十年歷史，經歷起起跌跌，而前隊長陳旭智是少有仍然留隊的一員。不過，現在的角色已由以住的球員，轉為教練。「隊長智」坦言，在香港當職業足球，以至運動員的路從來不易行，但大埔足球隊令自己有過不一樣的經歷，無悔踏上職業足球路。

現年36歲的陳旭智於小學三、四年級接觸足球，當時沒有想過當上職業足球員。大學畢業後，毅然踏上職業足球員之路。他說：「當年踢波，冇諗過踢職業，但真係升上甲組，有機會嘗試踢職業，當時問自己點解唔去試試；當然，大家都知道喺香港選擇向職業足球員及運動員方向發展，確實未必係好選擇，但回想喺大埔嘅生涯，確有非一般人有嘅經歷，」

陳旭智除領大埔上港甲，以隊長身份帶隊贏銀牌及足總盃等，又試過於2008年5月2日，獲政府以代表地區足球隊身份，擔任2008年北京奧運香港區火炬手。他回想能以區隊身份參與這項盛事，還證明政府也確實是重視地區隊這個政府推動的產物，可是重視不足以令地區隊可以健康發展。

「大埔經過好多起跌，有段時間有唔錯發展；到現在要實在啲贂，球會嘅目標同方向應該係放喺培育多啲年輕球員，大埔未必要繼續向職業層面發展，但如果可以培訓到球員將來踢職業都係好事。」他指出戰港超聯所需資源實在太多，必須要有大贊助長期支持才可訂長遠目標。

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