西甲皇家馬德里的教練施丹承認，希望有朝一日能返回法國，並擔任法國國家隊教練。但他同時表明這只是其目標，並不是代表自己很快便會離開皇馬改為執教法國隊。

施丹接受ESPN訪問時說：「這（擔任法國隊主帥）是我的目標。當我十年前開始擔任教練時已說過，這是終有一天可能會發生的事。但我非常享受現時的一切，並將精神集中在皇馬每日的工作。不過你永不會知曉未來會發生甚麼事，大家可儘管期待。我跟法國足總主席利加列（Noel Le Graet ）早在1998年就認識，我們關係更非常好。」

其實利加列早前曾直認，希望今年48歲的施丹，成為現法國隊主帥迪甘斯的繼任人。加上施丹今季執教皇馬的成績至今只是平平，而碰巧他跟皇馬與及迪甘斯跟法國，都會在2022年約滿，令外界相信施丹最快在2022年，便可能改為擔任法國隊主帥。

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