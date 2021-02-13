【曼城0:0熱刺】

13分鐘，熱刺反擊機會，拿樸迪侵犯卡尼，熱刺前場罰球機會，卡尼主射中柱彈出。

【曼城0:0熱刺】

8分鐘，根度簡傳入禁區給加比爾捷西斯，但後者的兩次射門都被熱刺防守球員封阻。

【曼城0:0熱刺】

3分鐘，曼城角球攻勢，洛迪卡斯簡迪近柱跳頂高出。

【曼城0:0熱刺】

上半場開波！

12:35更新

陣容短評：曼城今仗不再使用無鋒陣，派出巴西前鋒加比爾捷西斯，左右翼就繼續由上仗對利物浦表現不俗的史達寧和菲爾科頓擔任，後防方面，哥帥收起了中堅魯賓戴亞斯，改由拿樸迪正選；熱刺方面，摩佬在右閘位置改用小將坦根加，前場就繼續收「SK2」哈利卡尼和孫興民攻堅。

兩隊正選陣容

曼城（4-3-3）

門將：艾達臣摩拉斯

後防：祖奧簡斯路、拿樸迪、史東斯、辛真高

中場：貝拿度施華、洛迪卡斯簡迪、根度簡

前鋒：史達寧、加比爾捷西斯、菲爾科頓

熱刺（4-2-3-1）

門將：洛里斯

後防：坦根加、艾歷迪亞、達雲臣山齊士、賓戴維斯

中場：賀積查治、尼當比利

中場：盧卡斯莫拉、拉美拿、孫興民

前鋒：哈利卡尼

周六大年初二英超重頭大戰，曼城主場迎戰熱刺，賽前曼城各項賽事15連勝，刷新英格蘭球隊史上最長連勝紀錄，期間更狂轟40球，平均每場入2.6球，該15場賽事失球卻只得5球，不論攻守都正處於大勇之勢。熱刺近期防線嚴重漏水，周三英足盃鬥愛華頓激戰120分鐘失足5球，勢難阻曼城的前進步伐，撐曼城16連勝！

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