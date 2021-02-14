修咸頓周日在英超早場，於主場斷送半場領先一球的優勢，1:2不敵狼隊，創下球會史上最差的聯賽六連敗紀錄。

雙方上周四已曾在英足盃第五圈碰頭，並由修咸頓作客以2:0勝出，在該仗因資格問題未能上陣的利物浦借將南野拓實，今仗亦再度為「聖人」正選出場，在中場左路，支援前線上的列特文與丹尼艾格斯。

兩隊今場一開賽已相當積極，但以中場混戰為主，未有太多真正具威脅的埋門機會。19分鐘，列特文在禁區左路接應艾格斯的橫傳，瞄準遠柱下角熨射，但被狼隊門將魯爾柏迪斯奧飛身撲出。25分鐘，史超活岩士唐沿左路快放落底線後傳中，在禁區內無人看管的丹尼艾格斯，第一時間衝前「窩利」射入，修咸頓領先1:0。主隊打破僵局後繼續施壓，但卻未能好好把握埋門一腳，半場只能帶能一球優勢返回更衣室。

狼隊易邊後加強攻勢，52分鐘，尼爾遜施美度右路傳中，皮球在禁區內省中修咸頓守將賴恩貝特蘭的手部，球證直指12碼點。魯賓尼維斯主射極刑得手，狼隊追成1:1平手。66分鐘，柏度尼圖在禁區內右路強行突破，擺腳對手後再窄角度起腳射入，為狼隊反超前2:1。79分鐘，魯爾柏迪斯奧先救出禾特普斯的禁區外勁射，之後又阻擋了查阿當斯的近門補射。不過，旁證隨即舉旗，示意查阿當斯補射時已經越位。狼隊最終成功保住勝局完場，令修咸頓陷入聯賽六連敗困局。

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