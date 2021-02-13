要數近年最有「童話」味道的球隊，或許大部份人都會想起大埔。第一支丙組（地區）聯賽球隊升上甲組，又當過「升降機」、首奪港超聯後星散降班，一切高低起伏的經歷，原來源於一個沉重決定。領軍衝上港甲的教練何英毅與球員黃文傑，大談20年前的大埔往事；轉任教練的陳旭智則希望球隊在甲組重新出發。

記者/攝影：禤家民、曾雁平

大埔2006年升上甲組（當時頂級聯賽）的故事，大家應耳熟能詳了，升班背後，其實大埔在乙組一度瀕降班邊緣，差點要回到丙組作賽。2002年足總成立的丙組（地區）聯賽，陳平、溫官球等大埔地區人士就找來區內一班年青人成軍，包括溫的舅仔黃文傑，他說：「我姐夫喺我哋𡃁仔時，已經帶我哋周圍去比賽。有啲踢過甲組青年軍，好似呂志興咁，但都係街坊嚟，我五、六年級就識佢。」當時陣中的街坊，還有港足首席射手陳肇麒，「佢係一個波友嘅細佬，細我哋好多，已經好出眾。」

大埔在首季丙組（地區）聯賽僅次於香港08得亞軍，晉身丙組名次賽後，四強不敵丙組（甲）冠軍聖約瑟，聖約瑟與東昇及香港08最終都升班。不過，大埔最後也能「升班」，因為借用了聖約瑟會籍，2003/04球季以大埔聖約瑟之名踢乙組，至於留在丙組的大埔隊，由陳平在沙頭角找來一班球員成軍。這個球季開始，大埔找來何英毅任教練。

先簡單介紹何英毅，他21歲加入愉園預備組，1994/95球季曾踢甲組，但只踢了一季就以24歲之齡掛靴，他說：「當時半紅不黑咁，咁不如早啲轉行。」退出甲組後，他繼續在乙、丙組聯賽踢業餘波，直至2003年獲陳平邀請，「我都唔知佢點搵到我，搵我幫手帶一帶啲𡃁仔，咁我就決定接受挑戰。」此前何英毅沒有執教經驗，但在愉園時期於梁帥榮及盧國華身上學習不少，「我唔覺自己係咩教練，只係好鍾意踢波，全憑踢預備組時帥榮哥同盧國華教我啲嘢，啲經驗去帶佢哋。」

2003/04球季，大埔聖約瑟首戰乙組，一眾小將有點吃力，黃文傑說：「升咗班就知唔夠踢，經驗同人腳都唔夠，加上有啲球員又走咗，陳肇麒都去咗踢職業。」大埔聖約瑟最終20戰得21分，幸該季有20戰全敗的東昇墊底，得以留級。同季，沙頭角幫為大埔贏得丙組（地區）冠軍，丙組名次賽再連挫德高朋友及葵青，升上乙組。

2004/05球季，大埔與大埔聖約瑟同戰乙組，約半個球季後，兩隊都在降班漩渦。球會高層作出決定，兩隊重組，力保一隊護級，何英毅說：「嗰時同陳生、球員、陳旭智、呂志興都有傾，如果唔集中一齊，喺乙組唔夠踢。」黃文傑憶起當時情況，有點像電視劇情節，「嗰時燒嘢食講，邊啲去大埔，邊啲去聖約瑟，全部都有資詢球員嘅。」最後，「主力隊」大埔於12隊中排第9，護級成功；大埔聖約瑟敬陪末席，高層亦決定歸還會籍。

重組後的大埔於2005/06球季續戰乙組，實力不俗。當季第四輪對東方，是何英毅認為相當關鍵的一仗，「嗰場好有趣，喺沙田運動場，輸緊0:2，突然呼風喚雨，腰斬唔計，之後就一直都好順。」當時大埔對手只有港會，首循環在主場廣福以1:2落敗，球員在次循環作客前決心很大，何英毅說：「我覺得佢哋對外籍人士比較怯，我自己都對過，會話佢哋聽心態最重要，唔使驚。次循環對港會前，早一、兩個禮拜已經拉隊去石澳跑沙灘。」他們當時的心態，是就算贏不到，也要拉近距離，結果全華班的大埔作客以0:0賽和有基保在陣的港會。

大埔幫與沙頭角幫很快就培養出默契，黃文傑笑言與飲酒有關，「我哋好啱傾，經常比賽前一晚去飲酒。」受訪的何英毅也是首次聽到這事，黃文傑續說：「嗰個年齡好鍾意飲酒，係飲到天光時，要大家打電話叫醒人起身、醉住咁搭車出去。」看到這兒，或者又有歧視本地足球的球迷想講「難怪香港足球垃圾」等廢話吧？但不要忘記，他們當時是業餘球員，只是他們的Sunday League由足總主辦、升班可以踢職業而已。黃文傑續說：「可能本身冇咁熟，踢波啲默契有機會喺飲酒時建立。」何英毅笑言：「呃到我都幾好，都幾齊心。」

重組後大埔威力大增，翌季續戰乙組，黃文傑說：「半季左右已覺得會升到班，當年只係諗全職定半職踢甲組。」結果大埔以乙組亞軍身份取得升班資格，何英毅再想起當時重組的決定，「決定冇錯吖，當時要保住一隊，如果唔保住，可以話唔會有和富大埔呢隊波。」

浩浩盪盪升班去，2006/07球季，黃文傑決定全職踢波，何英毅放不下正職，「我同陳生都覺，搵個全職教練穩陣啲，對隊波好啲。」所以就找來陳曉明，升甲初時仍以雙教練形式，「我有份職業，冇可能為隊波而去全職，亦冇經驗同實力，陳曉明帶係好啲。」結果，在大埔運動場上演史上首場職業足球賽，和富大埔以2:3僅負南華後，何英毅就功成身退。

至於黃文傑，也沒有留在大埔很長時間，「我上去時都唔細，24歲。職業球員唔算係細個夢想，只係咁啱有機會，叫做試過就算。」征戰甲組一季後，這位曾經的球隊主力前鋒，也選擇了離開。黃文傑也成了何英毅的遺憾，他說：「可能佢經歷都有啲似我，我亦覺得佢可以更上一層樓。可惜香港足球支援不多，就算係佢個年代都一樣，所以要為生活而作出決擇。」無聲無色退出的，還有李耀東、蘇迪家、李永健等。

接下來大埔的故事，由陳旭智接力去講。

首季踢甲組，僅負流浪後，再大敗予傑志及聯華，特別作客聯華一仗，陳旭智體驗到與甲組的差距：「連半場都過唔到。」加入祖爾及祖利亞後，表現大改善，慢慢大埔站穩陣腳，一季後打入足總盃決賽，2008/09球季贏足總盃，李威廉成為當季香港足球先生。

大埔一直2012/13球季更贏得銀牌冠軍，只是同一季在「大審判日」竟然成為最後輸家，陳旭智說：「過程好轟烈，好似寫劇本咁，原先大埔最唔似要降班。睇番轉頭，如果唔係當中主角，其實好精采。」但對大埔而言就很upset，「咁樣降班，好唔值得。」

陳旭智說，之後一季大埔很有決心，要組強隊再爭升班，「一星期操兩、三課，業餘嚟講已經好多。」當季在乙組，另一經典場面出現，球季最後一場對黃大仙爭升班，「廣福場係爆滿，企晒喺場邊。最後爭到升班，好似意甲咁，球迷衝晒入球場慶祝，攬住喊。」大埔出戰2014/15球季首季港超聯，但又護失敗，慘成「升降機」。

這次降落甲組，陳旭智都坦然「團火熄熄哋」，但大埔又贏甲組冠軍，2015/16球季重返港超聯，由李志堅擔任主教練。之後，就是2018/19球季贏港超聯的故事了。奪冠時已轉任助教的陳旭智說：「地區隊2002年成立，做到第一支地區隊聯賽冠軍，係榮譽嚟，不過又無以為繼。」拖糧、贊助商退出、自降甲組，陳旭智沒有直接說出這三件事，但以「球圈不時發生嘅事」來形容。今季大埔降落甲組，陳旭智繼續在隊中，轉為主教練，希望可與大埔重新出發，只是疫情下甲組聯賽有機會被腰斬。

地區球隊往往充滿人情味。何英毅從未居於大埔，但因足球而與此地有濃厚感情，「當年球隊入面，每個人、每個名我都仍然記得。我冇乜出過啲咩力量，但佢哋攞獎時分享到啲喜悅已好開心。」黃文傑創立了球隊「大埔傳奇」，讓一眾十多年前的升班功臣仍能聚首，閒時踢踢衞生波。大埔當年升班的故事，常以「足可圓夢」來形容，何英毅希望今日有另一種演譯－－「足可傳承」，「足球係要傳承落去，我希望陳旭智或者呂志興等，由大埔區隊踢到今日做教練，將大埔隊傳承落去，希望再次見佢哋喺港超攞更多冠軍。」

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