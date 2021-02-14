網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）早前因接觸過武漢肺炎確診者被強行帶離場隔離，在完成6天隔離後終復出。KD在上周六網隊作客勇士時射入20分，帶領球隊134:117輕取舊東家，而今場更是KD在2019年夏天離開勇士後，首次在該隊的新主場作賽。

杜蘭特由2016年至2019年效力勇士，並贏得兩次NBA總冠軍。不過他效力勇士最後一季時曾鬧出不少風波，例如跟隊友祖蒙特格連（Draymond Green）在場邊口角，以及在2019年總決賽第5戰阿基里斯腱斷裂的事件。之後KD離開勇士加盟網隊，並因養傷缺席整個19/20球季，所以直至今場比賽，才是KD離隊後首次回到勇士主場作賽，而大家似乎也拋開昔日種種恩怨，KD除了跟「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）談笑甚歡外，還跟祖蒙特格連在場邊擁抱。

比賽方面，擁有三巨頭的網隊全場佔優勢，全隊共有六名球員得分達到雙位數。三巨頭中，K艾榮（Kyrie Irving）射入全隊最高的23分，KD射入20分，而夏登（James Harden）就有19分。事實上，網隊打完第三節後，已領先勇士108:82。到第四節主隊急起直追，可惜最後仍以117:134落敗。

勇士方面，史堤芬居里射入27分，域堅斯（Andrew Wiggins）和奧比（Kelly Oubre Jr.）也分別有17分進賬。不過勇士今場3分球34投只有9中，命中率僅26.5%，相反網隊39投16中，命中率達41%，成為兩隊勝負分野。

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