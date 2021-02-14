足總在大年初一公佈，港超聯可於初九(20日)復賽，地區球會冠忠南區小休兩日後於今日年初三赤口復操，為可能先進行的菁英盃最後一輪分組賽備戰；主教練列文表示，新加盟的澳洲年輕前鋒卡希爾已準備就緒，並希望今季可順利完成餘下賽季。

港超聯球會等了又等，在牛年初一接獲足總可於初九復賽的通知，部份球隊如傑志及理文在農曆新年只休假一天便復操，至於其餘球隊今明復操，當中南區按計劃今晨復操，並集中安排分隊賽，以觀察球員過去超過約一星期訓練後的狀態進展。

主教練兼球員的列文今午表示，雖然球隊經過兩個月休戰，但期間在保持社交距離下積極訓練，球員體能狀態處於理想水平，只是比賽狀態要透過比賽才可提升。南區在菁英盃B組5戰6分已無緣出線，餘下一場分組賽對愉園。

澳職中岸水手借將前鋒卡希爾在操練展示積極態度，列文透露將會安排這名20歲年輕前鋒落場：「球隊進攻位置上有不少選擇，攻擊組合有不少競爭，對球隊是好事，而餘下菁英盃分組賽可讓卡希爾透過比賽熟練球隊及隊友踢法。」

這名英超前富咸守將表示踏入牛年的願望是今季餘下賽事可以順利完成，而球迷可回到球場觀看賽事，另外，球隊每場賽事能夠有進步演出。

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