利物浦周六在領先一球下被李斯特城反勝3:1，近7戰第5度落敗，領隊高普賽後含淚承認球隊已衞冕失敗。

高普賽後接受訪問時表現激動，他被問到今季是否正失去冠軍時說︰「是的，我無法相信，但是的。」「我不認為我們今年可以收窄（與曼城）的差距。我們必須贏出比賽。今日我們很大部份比賽都非常出色，但我們必須避免犯錯和誤會。」

高普表示︰「賽前，我們全都知道奧辛卡巴克是一名真的非常好的球員，我們之後同樣知道，惟他並未適應我們所做的所有的事性。艾利臣是進取的而他喜歡離開龍門。當你是新手這通常會發生，但那是發生在季前熱身……我們不擔心冠軍，我們並不蠢。」利物浦周二將於歐聯16強首回合作客RB萊比錫，高普續道︰「我們周二有一場硬仗，然後下周有打比戰，那是我們正在考慮的。」

紅軍反輸李城後，在聯賽榜繼續排第四，但在多賽一場下落後同日大勝熱刺13:0的榜首隊曼城13分。

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