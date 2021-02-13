祖雲達斯周六作客拿玻里，是隊長基亞連尼第400場意甲（費倫天拿37場、祖雲達斯363場）及各項賽事第500次代表祖雲達斯正選上陣里程碑，不過這名36歲後衞成為了球隊輸波罪人，拿玻里憑恩斯治尼上半場射入12碼，取得效力拿玻里各項賽事的第100個入球，協助球隊以1:0小勝祖記，為教練加度素減輕下台壓力。

拿玻里今場本已有梅頓斯等主力缺陣，門將奧斯賓拿又在熱身時受傷，要以阿歷斯美列特正選把關，但他在高列巴尼及文奴拿斯兩名正選中堅缺陣下屢救險球，成為拿玻里贏波關之一。

衞冕的祖雲達斯今場控球率達63%，形勢優於拿玻里，但主隊防守穩健，戰至31分鐘更由之前三次對祖記射12碼都宴客恩斯治尼主射12碼中鵠而先開紀錄。基亞連尼在禁區內爭頂時手部打到拉亞馬尼面部，球證翻看VAR後判罰12碼，恩斯治尼操刀射入，效力拿玻里各項賽事入球達到100球里程碑，助球隊領先1:0。

開賽初段已曾沒收基斯坦奴朗拿度（C朗）射門的阿歷斯美列特，於49分鐘反應敏捷沒收C朗近射。56分鐘，美列特擋出費達歷高基艾沙的射門。63分鐘，艾華路莫拉達在祖記的角球攻勢中接應基亞連尼頭槌傳送後於門前破網，但因為基亞連尼越位在先，入球無效。

祖記之後加強向拿玻里施壓，但C朗、莫拉達及費達歷高基艾沙都有射門被美列特撲出，今場9次射門4次中目標的C朗在補時頭槌攻門亦未能逃過美列特十指關，祖記始終無法取得入球，以0:1受挫之前7戰僅勝出2場的拿玻里，盛傳因球隊戰績欠理想而帥位不穩的拿玻里教練加度素得以減壓。祖記目前以21戰得42分續居意甲第三位，少2分的拿玻里升上聯賽榜第四位，與第五的羅馬及第六的拉素同分。

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