林書豪（Jeremy Lin）周六在G聯賽（G-League）的第三場比賽打出水準，全場三分球9投7中為球隊貢獻準「雙雙」的29分和9助攻，協助聖克魯斯勇士以124:116力克威徹斯特人隊（Westchester Knicks），開季兩連敗後終於打開勝利之門。

林書豪在G-League首戰取得18分、5助攻、3籃板、3偷球，上仗只比賽了24分鐘，僅獲7分及全隊最高的7助攻進賬，今場他雖然有7次失誤，但全場上陣31分鐘12投9中、包括投進7記三分球，帶領有五人得分上雙的勇士戰勝共有六名球員得分達雙位數的威徹斯特人隊。

除了林書豪外，普爾（Jordan Poole）今場為勇士攻入了26分及搶下4籃板，尼高文尼安（Nico Mannion）獲22分、7助攻及5籃板，加上另外兩名正選威臣（Kaleb Wesson）及D瑟頓（Dominique Sutton）分獲「雙雙」的14分、11籃板以及11分、12籃板，球隊在首節落後31:34之下，最後力挫威徹斯特人隊，結束兩連敗。

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