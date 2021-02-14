熱刺在周六英超0:3不敵曼城後，近5場聯賽1勝4負，聯賽排名跌至第九位。領隊摩連奴賽後就批評，現代足球根本不容許球員在禁區內有身體接觸，因為防守球員只是指甲碰到對方，都會被吹罰12碼。

曼城3:0擊敗熱刺的第1球，是因熱刺中場賀積查治在禁區踢中曼城的根度簡被吹罰12碼，並由洛迪卡斯簡迪主射得手。不過在摩連奴眼中，賀積查治根本只是觸碰到根度簡，不足以構成12碼。他說：「一個現代12碼就是你的腳指甲在禁區內碰到對方球員，球證就會判罰12碼。當球證用VAR重看時，你不能否認有身體接觸，但所謂接觸，其實只是腳指甲碰到，結果卻仍判12碼。」

相反曼城領隊哥迪奧拿對球隊刷新英格蘭球隊史上最長連勝紀錄到16場感高興之餘，對連續兩場聯賽梅開二度的根度簡拉傷鼠蹊要在69分鐘被換走，就顯得十分擔心。他說：「根度簡將在周日接受檢查，我們之後才會知道結果，但他告訴我拉傷了鼠蹊。」另外，哥帥否認洛迪卡斯簡迪已成為球隊的12碼劊子手。他說：「洛迪卡斯簡迪現在是否已成為負責主射12碼的人？不是。我會說他有勇氣負起這責任我感到欽佩，但那不是一球高質素的12碼。我並非說笑，這是我關注的問題。球隊需要一名12碼專家，並需要多作練習，因為歐聯快到了，我們不能承受再射失12碼。」

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