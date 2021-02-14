巴塞隆拿周六憑美兩度遠射得手並交出一次助攻，加上法蘭斯高查卡奧亦梅開二度，於西甲主場以5:1大勝艾拉維斯，取得聯賽七連勝，為周二主場對巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯16強首回合提升士氣。

巴塞今場面對艾拉維斯佔盡優勢，開賽29分鐘，首次在西甲正選上陣的葡萄牙前鋒法蘭斯高查卡奧，接應「地標」的18歲中場莫里巴助攻而後禁區內破網而領先1:0。36分鐘，基沙文單刀射門被擋出，美斯補射入網，惟VAR確認基沙文越位在先，入球無效。不過，戰至上半場補時1分鐘，美斯終於取得入，遠射破網為巴塞射成2:0。

換邊後，落後兩球的艾拉維斯由路爾斯列奧查把握莫里巴傳球失誤，截得皮球後射破達史特根十指關，於57分鐘追成1:2。全場控球達73%的巴塞，於74分鐘有美斯運球入禁區單刀被檔，但查卡奧射入將比數改寫成3:1。

今場第505次亮相西甲、追平了沙維代表巴塞在西甲出賽次數隊史紀錄的美斯，1分鐘後再次遠射破網，巴塞贏至4:1。祖尼亞費普則於80分鐘近射得手為巴塞錦上添花，儘管查卡奧在89分鐘的入球因越位在先而無效，巴塞仍以5:1大破艾拉維斯，22戰得46分升上第二位，與第三的皇家馬德里同分，落後少賽一場的榜首隊馬德里體育會8分。

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