馬德里體育會周六西甲憑着馬高斯洛蘭迪與安祖哥利亞各建一功，作客以2:1擊敗CF格蘭納達，繼續在西甲榜首放領。

上輪遭切爾達逼和失分的馬體會，開賽不久即有多個埋門攻勢。上半場6分鐘，安祖哥利亞於禁區頂接應隊友傳送，推過對方守將後以右腳勁射，但皮球被格蘭納達門將雷爾施華沒收。下一分鐘，安祖哥利亞再找到機會，他由中場推送至禁區頂外位置起腳，不過太過用力，皮球高出。至9分鐘，前鋒蘇亞雷斯於門前窄球度接到皮球，當時他被兩位守將包夾，在混亂下跌倒仍能轉身射門，但皮球再被雷爾施華接實。16分鐘，蘇亞雷斯於禁區右路控定後，以假動作騙走對方守將射門，但皮球未中門框。馬體會上半場多個攻勢均未能把握，半場與格蘭納達互交白卷。

換邊後，馬體會終由洛蘭迪在下半場63分鐘先開紀錄，這位西班牙中場於右路傳應佐治高基的傳球後，於禁區頂遠射，皮球剛好避過人群，僅僅在門柱旁邊入網，他取得今季個人第7個聯賽入球，並協助馬體會領先1:0。惟3分鐘後，馬體會於禁區一次解圍失誤，被格蘭納達前鋒佐治摩連拿把皮球傳中，門前的恩高靴里拉順勢起腳，皮球省中洛蘭迪後改變方向，直飛入網，馬體會被追平1:1。

幸好在74分鐘，安祖哥利亞於左路禁區起腳，皮球又省中格蘭納達守將改變方向，並越過門將雷爾施華入網，協助馬體會最終全取3分。馬體會賽後繼續穩坐榜首，領先聯賽榜次席、多賽一場的皇家馬德里8分。

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