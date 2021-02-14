貴為上屆亞軍的男單三號種籽迪安，周日在澳網第四圈意外以直落三盤不敵18號種籽狄美托夫，黯然出局。

周五在第三圈苦戰3小時21分鐘，才以3:2反勝東道主球手基傑奧斯的迪安，明顯仍未完全回復體力，今仗只支撐了2小時1分鐘，便以4:6、4:6、0:6敗陣。

「我的感覺很好，每個賽季總會有幾場賽事，手風會特別暢順，而今仗就是其中之一。」狄美托夫說。「我只是嘗試完全集中精神，做好自己的工作。迪安是一位非凡的球手，跟他對壘，你必須保持冷靜，沉着應戰。」

迪安今仗首盤一度領先3:1，但狄美托夫站穩陣腳後，馬上追平3:3，並於第7局成功「破發」反先。面對狄美托夫強勁而落點準確的發球，迪安毫無招架之力，先輸一盤4:6。

第二盤迪安又曾領先3:1，但受到體力下降影響力，又被狄美托夫後上再贏一盤。戰至第三盤，這位上年度美網冠軍已完全陷於捱打狀態，狄美托夫只花了21分鐘便贏6:0，並以盤數3:0勝出，保持開賽至今一盤不失的強勁走勢。

狄美托夫在八強的對手，將會是透過外圍賽晉級的俄羅斯球手卡拉斯夫。他周日在另一場第四圈賽事，以3:6、1:6、6:3、6:3、6:4反勝來自加拿大的20號種籽艾利亞森，勇闖八強。

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