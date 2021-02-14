利物浦周六被李斯特城後來居上以3:1反勝後，高普成為了下一位離任英超領隊的大熱門。

紅軍是在領先一球的情況下，8分鐘內連失3球而以1:3不敵李城，聯賽三連敗，目前在多賽一場下落後榜首曼城13分，高普賽後更承認球隊難以追上，認為球隊無緣衞冕。

周六賽前，Betfair所開的下一位離任英超領隊賠率中，高普的賠率為11倍，然而周六敗於李城後，高普成為了1.57倍大熱門，其次是5倍的鶴臣、6倍的摩連奴以及9倍的布魯士。英國《太陽報》的報道並沒暗示利物浦有意解僱高普，並指如果他離開晏菲路，幾可肯定是這名53歲德國籍主帥自己的決定。

高普現正經歷人生的困難時刻，其母親早前逝世但因武漢肺炎疫情下德國實施入境限制，高普未能返回德國出席母親喪禮，與此同時，過去兩季狀態甚佳的利物浦今季未能保持水準，高普亦處於在晏菲路執教以來最大挑戰的時期，球迷都將現時狀況與他執教多蒙特最後一季作比較。2014/15球季，多蒙特開季後表現不似預期，高普於4月宣佈會於季尾離開該德甲勁旅。

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