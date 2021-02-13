上周六英超頭場李斯特城主場迎戰利物浦，紅軍下半場雖先由穆罕默德沙拿開紀錄，但李城其後憑占士麥迪臣、占美華迪及哈維班尼斯8分鐘內連入3球，助球隊以3:1反勝紅軍，賽後壓過曼聯升上聯賽榜第二位，紅軍則累積聯賽三連敗。

今仗利物浦中堅替工法賓奴泰華利斯因傷缺陣，領隊高普派出冬季轉會窗新加盟的20歲中堅奧辛卡巴克正選上演「地標」戰。開賽僅兩分鐘，占士麥迪臣在半場位置放遠程炮笠射，幸好門將艾利臣比加及時接實；17分鐘，利物浦中場占士米拿因傷退下火線，由堤亞高艾簡達拿入替。臨完半場前，李城有黃金機會，華迪藉奧辛卡巴克跣腳，接應長傳獲單刀機會，可惜射中楣不入；三分鐘後，華迪半單刀機會被艾利臣及時出迎救出，雙方半場打成0:0。

換邊後，利物浦終在67分鐘打破僵局，阿歷山大阿諾特壓入禁區傳交羅拔圖法明奴，這位巴西前鋒轉身踩後妙傳予沙拿，後者左腳射遠柱破網，紅軍領先1:0。78分鐘，占士麥迪臣罰球直射破網，球證本指艾馬迪越位在先，但經VAR覆檢後判入球有效，李城追成1:1；三分鐘後，李城後場長傳，艾利臣衝出禁區外解圍，與回追的奧辛卡巴克誤會下相撞，皮球落在華迪腳下，輕鬆帶入禁區射入空門，為李城反超2:1。其後李城再憑反擊由哈維班尼斯破網，8分鐘內連入3球，以3:1反勝利物浦。

文：港生