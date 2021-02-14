陣容短評：西布朗方面，以4-5-1陣式應戰，新加盟的高大前鋒麥巴耶戴亞尼繼續擔正，阿仙奴借將美蘭尼爾斯亦正選上陣；曼聯在普巴缺陣下，由麥湯米尼和費特洛迪古斯擔任雙防中，安東尼馬迪爾亦以左翼身份上陣，生日的卡雲尼就擔任正前鋒。

兩隊正選陣容

西布朗（4-5-1）

門將：森莊士東

後防：比迪亞、基爾巴特利、森美艾查爾、干拿唐辛

中場：奧基約高斯魯

中場：辛迪加斯、美蘭尼爾斯、馬圖斯佩雷拉、干拿加歷查

前鋒：麥巴耶戴亞尼

曼聯（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後防：雲比沙卡、哈利馬古尼、域陀連迪路夫、勞基梳爾

中場：麥湯米尼、費特洛迪古斯

中場：拉舒福特、般奴費南迪斯、安東尼馬迪爾

前鋒：卡雲尼

周日初三兼情人節，英超有曼聯作客鬥榜尾分子西布朗。曼聯近期狀態略為飄忽，周中英足盃要去到加時才能僅勝韋斯咸晉級，加上今季對榜下游球隊甚少大勝，加上球隊周中亦要應付對皇家蘇斯達的歐霸32強首回合賽事，今仗或有所保留，今仗面對西布朗似小勝格。

今仗曼聯有保羅普巴繼續因傷缺陣，但球隊仍有麥湯米尼、費特洛迪古斯等中場好手，B費等主力重返正選陣容，影響不大。

西布朗由「大Sam」艾拿迪斯帶隊以後戰績亦未見太大改善，雖然冬季轉會窗球隊加入辛迪加斯及美蘭尼爾斯等中前場球員，但今仗面對曼聯恐怕都是緊守狀態，難有大作為。

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