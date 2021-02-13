上周五NBA常規賽小馬主場迎戰塘鵝，兩位超新星當錫（Luka Doncic）及錫安威廉臣（Zion Williamson）正面交鋒，結果二人大演得分騷，雙雙刷新職業生涯得分新高。其中當錫攻入新高46分，領小馬以143:130大勝塘鵝，以四連勝結束這場對決。

近季兩位最有潛力的新星交手，今戰被喻為NBA下一代超級球星對決。開季場均接近有大三元的當錫半場已交出17分及7助攻，錫安首2節更10投10中，以100%命中率轟入23分。兩軍鬥得激烈，半場僅由小馬領先69:65。但小馬換邊後越戰越勇，灑起三分雨將分差擴大到雙位數，當錫下半場再轟29分，創生涯得分新高的46分，還交出12助攻及8籃板的準三雙數據。而塘鵝只得錫安獨力支撐，最後被小馬拿下四連勝。近4仗平均得分達到35.5分的當錫，成聯盟史上僅第4位21歲或以下球員單場至少有45分及10助攻。今場交出36分的錫安同創生涯得分新高，他全場15次起手入14球，命中率達93.3%，超越懷特侯活（Dwight Howard）成史上最年輕獲30分+及命中率達90%+的球員。

同日常規賽湖人有安東尼戴維斯（Anthony Davis）跟腱傷癒復出攻入35分，領湖人主場以115:105擊敗灰熊，豪取七連勝。至於上周五僅第二次在G聯賽上陣的林書豪，今場因個犯纏身僅落場23分鐘，交出7分及7助攻，聖克魯斯勇士最後以92:103不敵特拉華州藍外套，開季兩連敗。

文：華弟